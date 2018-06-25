У Держдуму внесли закон, який спрощує українцям отримання громадянства РФ
До російської Держдуми внесли проект закону, згідно з яким переселенці з України зможуть отримати громадянство РФ за спрощеною процедурою.
Відповідний документ розміщений в понеділок в думської електронній базі даних.
Автор ініціативи - перший заступник голови комітету у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін.
Так, законопроект передбачає "виведення з тіні і легалізацію тимчасових біженців з України, що знаходяться на території Росії, шляхом "міграційної амністії".
Зокрема, ті, що прострочили термін свого перебування на території РФ матимуть право протягом 180 днів з дня набрання чинності законом продовжити термін свого тимчасового перебування без виїзду з території РФ, а пізніше зможуть отримувати посвідку на проживання без проміжної стадії - дозволу на тимчасове проживання (ДТП), після чого можливе отримання ними громадянства РФ у спрощеному порядку.
У документі зазначено, що вид на проживання українцям, які на законних підставах перебувають на території РФ, пропонується надавати на три роки з правом продовження без необхідності попередньо отримувати дозвіл на тимчасове проживання.
Також ініціатива закріплює "право громадянам України, які мають дозвіл на проживання в Росії, отримувати громадянство Російської Федерації в спрощеному порядку": без підтвердження матеріального забезпечення та складання іспиту з російської мови.
Відмова від українського громадянства при цьому може бути оформлена у вигляді заяви.
Крім того, законопроектом пропонується закріпити право на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку для українців і осіб без громадянства, які постійно проживали до 18 березня 2014 року на території Криму або Севастополя і повернулися для постійного проживання на півострів після його анексії.
У пояснювальній записці уточнюється, що в РФ перебуває понад 970 тисяч громадян України, які виїхали з Донбасу після початку військових дій.
Раніше в ході "прямої лінії" президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий надавати громадянство жителям інших країн, які "кровно пов'язані з "рускім міром"", щоб поліпшити демографічну ситуацію в РФ.
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