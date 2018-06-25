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В Госдуму внесли закон, упрощающий украинцам получение гражданства РФ

Понедельник, 25 июня 2018, 17:25

В российскую Госдуму внесли проект закона, согласно которому переселенцы из Украины смогут получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Соответствующий документ размещен в понедельник в думской электронной базе данных

Автор инициативы - первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Так, законопроект предусматривает "вывод из тени и легализацию находящихся на территории России временных беженцев с Украины путем "миграционной амнистии".

В частности, просрочившие срок своего пребывания на территории РФ будут вправе в течение 180 суток со дня вступления в силу закона продлить срок своего временного пребывания без выезда с территории РФ, а позже смогут  получать вид на жительство без промежуточной стадии - разрешения на временное проживание (РВП), после чего возможно получение ими гражданства РФ в упрощенном порядке.

В документе указано, что вид на жительство украинцам, законно находящимся на территории РФ, предлагается выдавать на три года с правом продления без необходимости предварительно получать разрешение на временное проживание.

Также инициатива закрепляет "право гражданам Украины, имеющим вид на жительство в России, получать гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке": без подтверждения материального обеспечения и сдачи экзамена по русскому языку.

Отказ от украинского гражданства при этом может быть оформлен в заявительном порядке.

Кроме того, законопроектом предлагается закрепить право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке для украинцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших до 18 марта 2014 года на территории Крыма или Севастополя и вернувшихся для постоянного проживания на полуостров после его аннексии.

В пояснительной записке уточняется, что в РФ пребывает более 970 тысяч граждан Украины, которые выехали с территории Донбасса после начала военных действий.

Ранее в ходе "прямой линии" президент России Владимир Путин заявил, что готов предоставлять гражданство жителям других стран, которые "кровно связаны с русским миром", чтобы улучшить демографическую ситуацию в РФ.

Украинская правда
Темы: РосcиягражданствоУкраинаДонбасс
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