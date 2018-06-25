У ДТП на Запоріжжі загинуло троє людей, постраждала дитина

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Понеділок, 25 червня 2018, 18:12

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі Харків-Сімферополь загинуло троє людей, ще двоє осіб травмувалися, серед них дитина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пригода трапилася зранку на 349 км траси Харків-Сімферополь. Під час руху зіткнулись автомобілі "Волга" та "Skoda Fabia", які рухались у зустрічному напрямку.

"Внаслідок ДТП, загинули обидва пасажири "Волги" та водій автомобіля "Skoda", - повідомили рятувальники.

Також травмувалося ще двоє людей, одна з яких 9-річна дівчинка. Їх доправлено до Василівської центральної районної лікарні.

 

За цим фактом поліції в Запорізькій області почали розслідування.

 

Українська правда

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Теми: ДТП Запоріжжя
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