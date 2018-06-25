Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ДТП на Запоріжжі загинуло троє людей, постраждала дитина

Понеділок, 25 червня 2018, 18:12

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі Харків-Сімферополь загинуло троє людей, ще двоє осіб травмувалися, серед них дитина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пригода трапилася зранку на 349 км траси Харків-Сімферополь. Під час руху зіткнулись автомобілі "Волга" та "Skoda Fabia", які рухались у зустрічному напрямку.

"Внаслідок ДТП, загинули обидва пасажири "Волги" та водій автомобіля "Skoda", - повідомили рятувальники.

Також травмувалося ще двоє людей, одна з яких 9-річна дівчинка. Їх доправлено до Василівської центральної районної лікарні.

 

За цим фактом поліції в Запорізькій області почали розслідування.

 

Українська правда
Теми: ДТПЗапоріжжя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ДТП
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Автомобіль потрапив під потяг на Чернігівщині: загинуло подружжя з двома дітьми
На Чернігівщині водій порушив правила і потрапив під поїзд: 3 загиблих
Останні новини
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Усі новини...
Реклама: