В ДТП на Запорожье погибли три человека, пострадал ребенок

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Понедельник, 25 июня 2018, 18:12

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Харьков-Симферополь погибли три человека, еще двое травмированы, среди них ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Происшествие произошло утром на 349 км трассы Харьков-Симферополь. Во время движения столкнулись автомобили "Волга" и "Skoda Fabia", которые двигались во встречном направлении.

"В результате ДТП погибли оба пассажира "Волги" и водитель автомобиля "Skoda", - сообщили спасатели.

Также травмировались еще два человека, один из которых 9-летняя девочка. Их доставили в Васильевскую центральную районную больницу.

 

По данному факту в полиции Запорожской области начали расследование.

 

Украинская правда

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Темы: ДТП Запорожье
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