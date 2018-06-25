Герасим'юк звільняється з посади заступниці голови Нацради

3944 перегляди
Понеділок, 25 червня 2018, 21:31

Ольга Герасим’юк подала заяву про відставку з посади заступниці голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це вона повідомила "Радіо Свобода".

Крім того, вона надала фотокопію своєї заяви.

У ній журналістка зазначає, що в Нацраді "створено неприйнятні для незалежної регуляторної діяльності умови".

"Склалася негативна морально-етична атмосфера, що унеможливлює прозоре колегіальне ухвалення рішень, які би сприяли розвитку та зміцненню інформаційної сфери в державі. Робота незалежного регулятора помітно політизується. Стало можливим поширення з Національної ради офіційним шляхом спотвореної та зманіпульованої інформації, яка носить наклепницький характер", – пише Герасим’юк.

За її словами, що "така ситуація руйнує головну мету, якій треба служити – під загрозу ставиться сама суть свободи слова, яка навпаки сьогодні потребує піклування й захисту".

В Нацраді поки що не прокоментували звільнення Герасим’юк.

4 липня 2014 року Герасим’юк призначили членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Згідно із законодавством, Нацрада повинна розглянути заяву Герасим’юк про звільнення.

 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Нацрада звільнення
powered by lun.ua
По темі
Нацрада позапланово зібралась на "Інтер" 11 травня 2018, 12:26
Луценка чекають у суді через скандальну рекламу на радіо і ТБ 23 квітня 2018, 14:16
Реклама Луценка: ГПУ консультувалася з Нацрадою про ролики 5 березня 2018, 13:46
Усі новини
Головні новини
Суд арештував двох підозрюваних у нападі на ромів у Львові
Побиття Найєма: підозрюваним продовжили запобіжні заходи
ДТП біля Сарн: щонайменше 3 загиблих, 9 поранених
Герасим'юк звільняється з посади заступниці голови Нацради
Усі новини
їжа

20 продуктів, якими можна замінити м'ясо

сім'я

Про нездорові стосунки з їжею та гіперопіку батьків