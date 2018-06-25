Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Герасимьюк увольняется с должности замглавы Нацсовета

Понедельник, 25 июня 2018, 21:31

Ольга Герасимьюк подала заявление об отставке с должности заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом она сообщила "Радио Свобода".

Кроме того, она предоставила фотокопию своего заявления.

В ней журналистка отмечает, что в Нацсовете "созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия".

"Сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизирована. Стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и сманипулированной информации, которая носит клеветнический характер" , - пишет Герасимьюк.

По ее словам, что "такая ситуация разрушает главную цель, которой надо служить - под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите".

В Нацсовете пока не прокомментировали увольнение Герасимьюк.

4 июля 2014 года Герасимьюк назначили членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Согласно законодательству, Нацсовет должен рассмотреть заявление Герасимьюк об увольнении.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Нацсоветувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Нацсовет
Нацсовет просит признать 3 российских телеканала террористическими организациями
Нацсовет хочет наказания для телеканалов за российский контент в Новый год
Проверка канала ОПЗЖ: Шуфрич говорит, что нет конфликта интересов, потому что передал права
Последние новости
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: