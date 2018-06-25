Герасимьюк увольняется с должности замглавы Нацсовета
Ольга Герасимьюк подала заявление об отставке с должности заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Об этом она сообщила "Радио Свобода".
Кроме того, она предоставила фотокопию своего заявления.
В ней журналистка отмечает, что в Нацсовете "созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия".
"Сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизирована. Стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и сманипулированной информации, которая носит клеветнический характер" , - пишет Герасимьюк.
По ее словам, что "такая ситуация разрушает главную цель, которой надо служить - под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите".
В Нацсовете пока не прокомментировали увольнение Герасимьюк.
4 июля 2014 года Герасимьюк назначили членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Согласно законодательству, Нацсовет должен рассмотреть заявление Герасимьюк об увольнении.
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