ДТП біля Сарн: щонайменше 3 загиблих, 9 поранених

У Рівненській області біля Сарн внаслідок ДТП загинули щонайменше троє людей, ще дев’ять постраждали.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

"За попередньою інформацією водій легкового автомобіля "Mercedes-Benz" на іноземній реєстрації, який виїжджав із другорядної дороги на головну, не врахував дорожньої обстановки та не надав переваги в русі маршрутному таксі сполученням "Київ-Ковель". У результаті зіткнення транспортні засоби на смузі зустрічного руху врізалися у вантажівку (автоцистерну)", - розповіли в поліції.

Однак за інформацією журналістки Інни Білецької, кількість загиблих збільшилась до чотирьох.

На місці події працює слідчо-оперативна група.