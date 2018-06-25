ДТП возле Сарны: минимум 3 погибших, 9 раненых

В Ровенской области возле Сарн результате ДТП погибли по меньшей мере три человека, еще девять пострадали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"По предварительной информации водитель легкового автомобиля "Mercedes-Benz" на иностранной регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением "Киев-Ковель". В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик (автоцистерну)", - рассказали в полиции.

Однако по информации журналистки Инны Билецкой, количество погибших увеличилось до четырех.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.