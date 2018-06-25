Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП возле Сарны: минимум 3 погибших, 9 раненых

Понедельник, 25 июня 2018, 22:13
ДТП возле Сарны: минимум 3 погибших, 9 раненых
Нацполиция

В Ровенской области возле Сарн результате ДТП погибли по меньшей мере три человека, еще девять пострадали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"По предварительной информации водитель легкового автомобиля "Mercedes-Benz" на иностранной регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением "Киев-Ковель". В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик (автоцистерну)", - рассказали в полиции.

Однако по информации журналистки Инны Билецкой, количество погибших увеличилось до четырех.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

 
 

Украинская правда
Темы: ДТПРовенская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
ДТП
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Автомобиль попал под поезд на Черниговщине: погибли муж и жена с двумя детьми
На Черниговщине водитель нарушил правила и попал под поезд: 3 погибших
Последние новости
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: