ДТП возле Сарны: минимум 3 погибших, 9 раненых

4881 просмотр
Понедельник, 25 июня 2018, 22:13
Нацполиция

В Ровенской области возле Сарн результате ДТП погибли по меньшей мере три человека, еще девять пострадали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"По предварительной информации водитель легкового автомобиля "Mercedes-Benz" на иностранной регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением "Киев-Ковель". В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик (автоцистерну)", - рассказали в полиции.

Однако по информации журналистки Инны Билецкой, количество погибших увеличилось до четырех.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

 
 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ДТП Ровенская область
powered by lun.ua
По теме
В ДТП на Запорожье погибли три человека, пострадал ребенок 25 июня 2018, 18:12
ДТП в Днепропетровской области: 3 погибших 25 июня 2018, 02:24
На Львовщине микроавтобус с иностранцами попал в ДТП: есть погибшие и пострадавшие 23 июня 2018, 20:26
Все новости
Главные новости
Избиение Найема: подозреваемым продлили меры пресечения
ДТП возле Сарны: минимум 3 погибших, 9 раненых
Герасимьюк увольняется с должности замглавы Нацсовета
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
другой город

Как выглядит новый скейт-парк в Хмельницком

киев

10 заведений Киева, в которых комфортно работать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів