ДТП возле Сарны: минимум 3 погибших, 9 раненых
Понедельник, 25 июня 2018, 22:13
В Ровенской области возле Сарн результате ДТП погибли по меньшей мере три человека, еще девять пострадали.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.
"По предварительной информации водитель легкового автомобиля "Mercedes-Benz" на иностранной регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением "Киев-Ковель". В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик (автоцистерну)", - рассказали в полиции.
Однако по информации журналистки Инны Билецкой, количество погибших увеличилось до четырех.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Украинская правда