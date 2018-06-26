Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап йде у політику

Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап більше не займатиметься журналістикою та йде у політику.

Про це він заявив у відеозверненні опублікованому в facebook.

Гнап зазначив, що міг би продовжувати журналістську діяльність, але вважає, що міг бі зробити більше, перебуваючи у владі.

Він пояснив своє рішення тим, що колишні колеги-журналісти, які раніше пішли у політику, змогли зробити не так вже й мало, але їм вдалося б набагато більше, якби їх не було у владі так мало.

"Відтак, я прийняв рішення залишити журналістику. І йти в політику.Бо я можу зробити ще тисячу журналістських розслідувань. Викрити ще дві тисячі корупціонерів. Але бачу, як рік за роком вони все спокійніше почуваються. І нахабно сміються тобі в обличчя, знаючи, що навіть втративши посаду, влаштують туди свого кума, через якого так само крастимуть наші податки і наше спільне майно", - заявив Гнап.

"Чим більше їх там, а нас там менше - тим довше триватиме ця безнадія. Тим більше людей поїде з країни. Чим більше нас там, а їх там менше - тим більше шансів на справжні зміни", - додав він.

Гнап заявив також, що візьме участь у парламентських виборах та готовий взяти участь у президентських праймеріз.

"Обов'язково візьму участь у парламентських виборах. Стосовно президентських, то я закликаю всіх політиків демократичного табору об'єднатися заради праймеріз, на яких обрати найкращого і найдостойнішого кандидата, якого ми всі підтримаємо. Особисто я готовий взяти участь у цих президентських праймеріз", — заявив Гнап.

Нагадаємо, журналісти Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Світлана Заліщук у 2015 році залишили професійну діяльність та обралися депутатами Верховної Ради.