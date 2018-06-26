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Журналист-расследователь Дмитрий Гнап идет в политику

Вторник, 26 июня 2018, 00:37
Журналист-расследователь Дмитрий Гнап идет в политику

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап больше не будет заниматься журналистикой и идет в политику.

Об этом он заявил в видеообращении опубликованном в facebook.

Гнап отметил, что мог бы продолжать журналистскую деятельность, но считает, что мог бы сделать больше, находясь во власти.

Он объяснил свое решение тем, что бывшие коллеги-журналисты, которые ранее ушли в политику, смогли сделать не так уж и мало, но им удалось бы гораздо больше, если бы их не было во власти так мало.

"Таким образом, я принял решение оставить журналистику. И идти в политику. Потому, что я могу сделать еще тысячу журналистских расследований. Разоблачить еще две тысячи коррупционеров. Но вижу, как год за годом они все спокойнее себя чувствуют. И нагло смеются тебе в лицо, зная, что даже потеряв должность, устроят туда своего кума, через которого будут так же воровать наши налоги и наше общее имущество", - заявил Гнап.

"Чем больше их там, а нас там меньше - тем дольше продлится эта безнадежность. Тем больше людей уедет из страны. Чем больше нас там, а их там меньше - тем больше шансов на настоящие перемены", - добавил он.

Гнап заявил также, что примет участие в парламентских выборах и готов принять участие в президентских праймериз.

"Обязательно приму участие в парламентских выборах. Касательно президентских, то я призываю всех политиков демократического лагеря объединиться ради праймериз, на которых выбрать лучшего и достойного кандидата, которого мы все поддержим. Лично я готов принять участие в этих президентских праймериз", - заявил Гнап.

Напомним, журналисты Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Светлана Залищук в 2015 году оставили профессиональную деятельность и избрались депутатами Верховной Рады.

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Темы: СМИ
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