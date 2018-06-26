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Трамп перестав дослухатися до глави Пентагону – ЗМІ

Вівторок, 26 червня 2018, 09:44

Президент США Дональд Трамп перестав проводити особисті зустрічі з главою Пентагону Джеймсом Меттісом і став менше прислухатися до його думки.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на чиновників у Білому домі.

За даними джерел, президент і очільник оборонного відомства вже давно не проводять зустрічі віч-на-віч. Хоча Трамп раніше схвально оцінював Меттіса, тепер він перестав покладатися на поради міністра.

Відзначається, що протягом останніх місяців Трамп став більше довіряти власним судженням, а також порадам держсекретаря Майка Помпео і радника з нацбезпеки Джона Болтона.

Зокрема, Меттіс дізнався про рішення Трампа вийти з іранської ядерної угоди від одного з коллег. Він був змушений добиватися телефонної розмови з президентом до оголошення офіційної заяви.

Про рішення призупинити спільні навчання США і Південної Кореї Меттіс дізнався вже після того, як Трамп пообіцяв цю поступку Кім Чен Ину на саміті в Сінгапурі.

Як стверджують джерела, Трамп вважає, що Меттіс зверхньо до нього ставиться і свідомо гальмує реалізацію його зовнішньополітичних ініціатив.

"Європейська правда"

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Теми: СШАТрамп
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