Трамп перестал прислушиваться к главе Пентагона – СМИ

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Вторник, 26 июня 2018, 09:44

Президент США Дональд Трамп перестал проводить личные встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и стал меньше прислушиваться к его мнению.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на чиновников в Белом доме.

По данным источников, президент и глава оборонного ведомства уже давно не проводят встречи с глазу на глаз. Хотя Трамп ранее одобрительно оценивал Мэттиса, теперь он перестал полагаться на советы министра.

Отмечается, что в последние месяцы Трамп стал больше доверять собственным суждениям, а также советам госсекретаря Майка Помпео и советника по нацбезопасности Джона Болтона.

В частности, Мэттис узнал о решении Трампа выйти из иранской ядерной сделки от одного из коллег. Он был вынужден добиваться телефонного разговора с президентом до объявления официального заявления.

О решении приостановить совместные учения США и Южной Кореи Мэттис узнал уже после того, как Трамп пообещал эту уступку Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре.

Как утверждают источники, Трамп считает, что Мэттис свысока к нему относится и сознательно тормозит реализацию его внешнеполитических инициатив.

"Европейская правда"

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Темы: США Трамп
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