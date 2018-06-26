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Луценко полетів у КНР – там сподобався його досвід

Вівторок, 26 червня 2018, 10:16

25 червня розпочався робочий візит делегації Генеральної прокуратури України на чолі з генпрокурором Юрієм Луценком до Китайської народної республіки.

Насамперед Луценко зустрівся з генеральним прокурором Верховної Народної прокуратури КНР Чжаном Цзюнем, повідомляє ГПУ.

Вони обмінялись досвідом щодо реформування органів прокуратури та важливості ролі прокурора у кримінальному провадженні.

 

Юрій Луценко і Чжан Цзюнь домовилися про обмін досвідом та практичними напрацюваннями при імплементації сучасних ІТ-інструментів, а також запровадження спільних навчальних модулів у профільних навчальних закладах.

"Прогресивний досвід та сучасний підхід китайських колег до розслідування кримінальних справ безумовно слугуватиме підвищенню ефективності роботи органів прокуратури України", – заявив Луценко.

 

Він зазначив, що впровадження електронного документообігу та електронного кримінального провадження є одним із ключових завдань реформи ГПУ.

"Адже у той час, коли ми робимо безкінечну паперову роботу, злочинці переходять на криптовалюту та "хмарні" сховища", – сказав Луценко. 

А Цзюнь зацікавлений у співпраці в боротьбі з контрабандою, кіберзлочинністю, торгівлею людьми, а також відмивання коштів.

"Вражають нещодавні досягнення української сторони у сфері повернення активів. Сподіваюсь, що спільними зусиллями ми зможемо досягнути ще більшого прогресу у подоланні корупції та легалізації доходів", – сказав він.

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