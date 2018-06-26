Луценко улетел в КНР – там понравился его опыт

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Вторник, 26 июня 2018, 10:16

25 июня начался рабочий визит делегации Генеральной прокуратуры Украины во главе с генпрокурором Юрием Луценко в Китайскую народную республику.

В первую очередь, Луценко встретился с генеральным прокурором Верховной Народной прокуратуры КНР Чжан Цзюнь, сообщает ГПУ.

Они обменялись опытом реформирования органов и важности роли прокурора в уголовном производстве.

 

Юрий Луценко и Чжан Цзюнь договорились об обмене опытом и практическими наработками при имплементации современных ИТ-инструментов, а также внедрение совместных учебных модулей в профильных учебных заведениях.

"Прогрессивный опыт и современный подход китайских коллег к расследованию уголовных дел, безусловно, послужит повышению эффективности работы органов прокуратуры Украины", – заявил Луценко.

Он отметил, что внедрение электронного документооборота и электронного уголовного производства является одной из ключевых задач реформы ГПУ.

"Ведь в то время, когда мы делаем бесконечную бумажную работу, преступники переходят на криптовалюту и "облачные "хранилища", – сказал Луценко.

 

А Цзюнь заинтересован в сотрудничестве в борьбе с контрабандой, киберпреступностью, торговлей людьми, а также отмыванием средств.

"Поражают недавние достижения украинской стороны в сфере возвращения активов. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем достичь еще большего прогресса в преодолении коррупции и легализации доходов", – сказал он.

Алена Рощенко, УП

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