Луценко улетел в КНР – там понравился его опыт

25 июня начался рабочий визит делегации Генеральной прокуратуры Украины во главе с генпрокурором Юрием Луценко в Китайскую народную республику.



В первую очередь, Луценко встретился с генеральным прокурором Верховной Народной прокуратуры КНР Чжан Цзюнь, сообщает ГПУ.



Они обменялись опытом реформирования органов и важности роли прокурора в уголовном производстве.

Юрий Луценко и Чжан Цзюнь договорились об обмене опытом и практическими наработками при имплементации современных ИТ-инструментов, а также внедрение совместных учебных модулей в профильных учебных заведениях.



"Прогрессивный опыт и современный подход китайских коллег к расследованию уголовных дел, безусловно, послужит повышению эффективности работы органов прокуратуры Украины", – заявил Луценко.



Он отметил, что внедрение электронного документооборота и электронного уголовного производства является одной из ключевых задач реформы ГПУ.



"Ведь в то время, когда мы делаем бесконечную бумажную работу, преступники переходят на криптовалюту и "облачные "хранилища", – сказал Луценко.

А Цзюнь заинтересован в сотрудничестве в борьбе с контрабандой, киберпреступностью, торговлей людьми, а также отмыванием средств.



"Поражают недавние достижения украинской стороны в сфере возвращения активов. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем достичь еще большего прогресса в преодолении коррупции и легализации доходов", – сказал он.