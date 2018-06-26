Москалькова приїхала до Києва

26 червня потягом до Києва прибула уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

Про це повідомляє "Укрінформ".

У вівторок вона планує відвідати в СІЗО Києва кримського дезертира Максима Одинцова.

Щодо законності візиту Москалькової до Одинцова, адже він є громадянином України, радниця уповноваженої Верховної Ради з прав людини Олена Мячина в інтерв'ю "Громадському" зазначила: "Він дійсно українець. Але Москалькова подала його у список на відвідування і поки що заявила лише про намір його відвідати".

На уточнювальне запитання про те, чи можуть Москалькову не пустити в СІЗО до Одинцова, в офісі Денісової повідомили, що таке може бути, оскільки для її відвідин повинна бути синхронність.

Також Москалькова планує зустрітися з членами екіпажу російського судна "Норд", яке було затримано в Азовському морі.

Уповноважена з прав людини РФ не буде відвідувати главу порталу РИА Новости-Україна Кирила Вишинського під час поїздки в Україну.

Про це Москалькова розповіла РИА Новости.

"Згідно з принципами моніторингового відвідування - паритетності, дзеркальності, оскільки у мене було одне відвідування в Омську разом з консулом України, то наші переговори з Людмилою Денисовою закінчилися тим, що я або російська сторона має право відвідати одну людину", - сказала омбудсмен.