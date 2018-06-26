Москалькова приехала в Киев

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Вторник, 26 июня 2018, 10:33

26 июня поездом в Киев прибыла уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Об этом сообщает "Укринформ".

Во вторник она планирует посетить в СИЗО Киева крымского дезертира Максима Одинцова.

 

Относительно законности визита Москальковой к Одинцову, ведь он является гражданином Украины, советник уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елена Мячина в интервью "Громадському" отметила: "Он действительно украинец. Но Москалькова подала его в список на посещение и пока заявила только о намерении его посетить".

На уточняющий вопрос о том, могут ли Москалькову не пустить в СИЗО к Одинцову, в офисе Денисовой сообщили, что такое может быть, поскольку для ее посещения должна быть синхронность.

Также Москалькова планирует встретиться с членами экипажа российского судна "Норд", которое было задержано в Азовском море.

Уполномоченная по правам человека РФ не будет посещать главу портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского во время поездки в Украину.

Об этом Москалькова рассказала РИА Новости.

"Согласно принципам мониторингового посещения — паритетности, зеркальности, поскольку у меня было одно посещение в Омске вместе с консулом Украины, то наши переговоры с Людмилой Денисовой закончились тем, что я или российская сторона вправе посетить одного человека", — сказала омбудсмен.

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Темы: заложники права человека Росcия
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