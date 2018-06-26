ЄБРР розпочав розслідування щодо підприємства радника Порошенка - ЗМІ

Європейський Банк Реконструкції та Розвитку розпочав розслідування щодо підприємства радника президента Петра Порошенка і власника ПАТ "Миронівський Хлібпродукт" Юрія Косюка.

Про це йдеться у розслідуванні "BIHUS.Info".

Зазначається, що зі скаргою на підприємство Косюка до ЄБРР звернулися мешканці сіл на Вінниччини.

Автори пояснюють, що свою скаргу мешканці сіл Клебань, Оляниця і Заозерне надіслали саме до Європейського банку, бо ЄБРР уже давно співпрацює з "Миронівським Хлібопродуктом" і кредитує підприємство Косюка.

"У скарзі йдеться насамперед про птахофабрики, де вирощують курей (так звані "бригади"). При цьому нарікання - дуже різноманітні: від неприємного запаху аж до руйнування будинків", - йдеться у розслідуванні.

Журналісти повідомляють, що активіст Віталій Стиренко із с. Клебані показав їм велику купу курячого посліду, яку ПАТ "МХП" зберігає неподалік від села.

За його словами, така купа біля населеного пункту - не одна.

фото Bihus.info фото Bihus.info

Координаторка ГО "Екодія" Тамара Харчилава пояснила, що це прямо суперечить законодавству України, яке чітко регулює процедуру утилізації відходів, процес їх зберігання і забороняє контакт із землею.

Крім того, мешканці с. Оляниці поскаржилися, на тріщини у стінах будинків, які з'явилися після того, як ПАТ "МХП" запустило інтенсивний рух вантажівок.

Вони повідомили, що село розташоване між місцями, де вирощуються курчата, і іншими потужностями компанії і щодня дорогою населеного пункту рухається 400 автомобілів, що завдають шкоди і дорозі, і будинкам.

Окрім цього, в с. Заозерне поскаржилися, що півтора року відкрите кримінальне провадження щодо можливого фальшування громадських слухань представниками "Миронівського Хлібопродукту" щодо будівництва поруч із селом комплексу курників.

Мешканці села пояснили, що коли проходили слухання, їх навіть не проінформували і в результаті дозвіл на будівництво дали 90 людей, мешканці сусіднього села.

При цьому люди наголошують, що зібрати 346 підписів проти будівництва курників.

Зазначається, що автори скарги розраховують на те, що Євробанк високо цінує свою репутацію і зможе вплинути на підприємство, з яким співпрацює.

"Вони (ЄБРР - ред.) гарантують, що їх клієнти втілюють проекти, які відповідають найвищим стандартам - міжнародним або стандартам ЄС. І, як мінімум, відповідають законодавству України", - пояснила керівниця відділу ГО "Екодія" Альона Міскун.

фото Bihus.info

Старший радник ЄБРР у Східній Європі і Кавказі Антон Усов прогнозує, що незалежне розслідування Банку може тривати щонайменше декілька місяців.

"Ситуацію оцінить незалежний орган. З результатами розслідування ознайомлять як людей, які скаржилися, так і банкірів ЄБРР, які ведуть ці проекти (кредитування "Миронівського Хлібопродукту - ред.), і керівництво Банку", - запевнив Усов.

При цьому в ПАТ "Миронівський Хлібопродукт" відповіли, що компанії відомо про скарги..

"На жаль, до МХП їх направлено не було. Але наші колеги із ЕБРР повідомили нам про них. Ці скарги були направлені від декількох жителів трьох сіл, це не колективне бачення, тобто не звернення громади, але звернення декількох осіб"", - заявили на підприємстві.

Також у компанії запевнили, що діють виключно в рамках українського законодавства та норм ЄС. Зокрема, щодо руйнування будинків у с. Оляниці в листі зазначено:

"Ми використовуємо дороги, які були збудовані державою. Ми не порушуємо правил дорожнього руху, тому якщо вантажівка за вагою перевищує допустиму норму, ми використовуємо інші шляхи. Варто зазначити, що компанія також будує нові дороги за власні кошти, які ведуть до об’єктів холдингу".

Там додали, що МХП веде діалог з усіма зацікавленими сторонами щодо мирного вирішення конфлікту.

Раніше повідомлялося, що МХП Косюка обходить квоти ЄС на імпорт курятини.

У січні-вересні 2017 року група компаній "Миронівського хлібопродукту" отримала з бюджету аграрні дотації на суму 1,25 мільярда гривень.

"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. За оцінками компанії, "МХП" займає 55% вітчизняного ринку курятини.

У 2016 році МХП запустив завод з переробки м'яса птиці в Нідерландах, інвестиції в проект становили 3,5 млн доларів. У 2017 році компанія у співпраці з європейським дистриб'ютором заснувала м'ясопереробний завод в Словаччині. Обсяг інвестицій - близько 3 млн доларів.