ЕБРР начал расследование в отношении предприятия советника Порошенко - СМИ

Европейский Банк Реконструкции и Развития начал расследование в отношении предприятия советника президента Петра Порошенко и владельца ПАО "Мироновский Хлебпродукт" Юрия Косюка.

Об этом говорится в расследовании "BIHUS.Info".

Отмечается, что с жалобой на предприятие Косюка в ЕБРР обратились жители сел на Винницкой области.

Авторы объясняют, что свою жалобу жители сел Клебань, Оляница и Заозерное отправили именно в Европейский банк, потому что ЕБРР уже давно сотрудничает с "Мироновский хлебопродукт" и кредитует предприятие Косюка.

"В жалобе речь идет прежде всего о птицефабрики, где выращивают кур (так называемые "бригады"). При этом нарекания очень разнообразны: от неприятного запаха до разрушения домов", - говорится в расследовании.

Журналисты сообщают, что активист Виталий Стиренко из с. Клебани показал им большую кучу куриного помета, которую ОАО "МХП" сохраняет неподалеку от села.

По его словам, такая куча у населенного пункта - не одна.

фото Bihus.info фото Bihus.info

Координатор ОО "Екодия" Тамара Харчилава объяснила, что это прямо противоречит законодательству Украины, которое четко регулирует процедуру утилизации отходов, процесс их хранения и запрещает контакт с землей.

Кроме того, жители с. Оляницы пожаловались на трещины в стенах домов, которые появились после того, как ОАО "МХП" запустило интенсивное движение грузовиков.

Они сообщили, что село расположено между местами, где выращиваются цыплята, и другими мощностями компании и ежедневно дорогой населенного пункта движется 400 автомобилей, наносящих вред и дороге, и домам.

Кроме этого, в с. Заозерное пожаловались, что полтора года открыто уголовное производство относительно возможной фальсификации общественных слушаний представителями "Мироновский хлебопродукт" по строительству рядом с селом комплекса курятников.

Жители села объяснили, что когда проходили слушания, их даже не проинформировали и в результате разрешение на строительство дали 90 человек, жители соседнего села.

При этом люди отмечают, что собрали 346 подписей против строительства курятников.

Отмечается, что авторы жалобы рассчитывают на то, что Евробанк высоко ценит свою репутацию и сможет повлиять на предприятие, с которым сотрудничает.

"Они (ЕБРР - ред.) гарантируют, что их клиенты воплощают проекты, которые соответствуют самым высоким стандартам - международным или стандартам ЕС. И, как минимум, соответствуют законодательству Украины", - пояснила руководитель отдела ОО "Екодия" Алена Мискун.

фото Bihus.info

Старший советник ЕБРР в Восточной Европе и на Кавказе Антон Усов прогнозирует, что независимое расследование Банка может длиться несколько месяцев.

"Ситуацию оценит независимый орган. С результатами расследования ознакомят как людей, которые жаловались, так и банкиров ЕБРР, ведущих эти проекты (кредитование "Мироновский хлебопродукт - ред.), и руководство Банка", - заверил Усов.

При этом в ПАО "Мироновский хлебопродукт" ответили, что компании известно о жалобах.

"К сожалению, в МХП они направлены не были. Но наши коллеги из ЕБРР сообщили нам о них. Эти жалобы были направлены от нескольких жителей трех сел, это не коллективное видение, то есть не обращение общины, но обращение нескольких лиц", - заявили на предприятии.

Также в компании заверили, что действуют исключительно в рамках украинского законодательства и норм ЕС. В частности, по разрушению домов в с. Олянице в письме указано:

"Мы используем дороги, которые были построены государством. Мы не нарушаем правил дорожного движения, поэтому если грузовик по весу превышает допустимую норму, мы используем другие пути. Стоит отметить, что компания также строит новые дороги за собственные средства, которые ведут к объектам холдинга ".

Там добавили, что МХП ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами для мирного разрешения конфликта.

Ранее сообщалось, что МХП Косюка обходит квоты ЕС на импорт курятины.

В январе-сентябре 2017 года группа компаний "Мироновский хлебопродукт" получила из бюджета аграрные дотации на сумму 1,25 миллиарда гривен.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. По оценкам компании, "МХП" занимает 55% отечественного рынка курятины.

В 2016 году МХП запустил завод по переработке мяса птицы в Нидерландах, инвестиции в проект составили 3,5 млн долларов. В 2017 году компания в сотрудничестве с европейским дистрибьютором основала мясоперерабатывающий завод в Словакии.