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Поплічника окупантів зняли з командування Чорноморським флотом РФ

Вівторок, 26 червня 2018, 14:17

Новим командувачем Чорноморським флотом Росії замість Олександра Вітка призначили заступника начальника Генштабу Збройних сил Росії, віце-адмірала Олександра Мойсеєва.

Про це повідомляє 26 червня прес-служба флоту, передає "Крим Реалії".

"Віце-адмірала Моїсеєва Олександра Олексійовича указом президента Російської Федерації призначено командувачем Чорноморським флотом", – йдеться у повідомленні.

"Адмірал Олександр Вітко, який раніше командував флотом, спрямований до нового місця військової служби до Головного командування Військово-морського флоту", – повідомляє ЧФ РФ.

На початку травня Вітко пішов у відставку з посади командувача Чорноморським флотом РФ.

Він був призначений командувачем Чорноморського флоту Росії ще 15 квітня 2013 року.

Вітко брав участь в анексії Криму. У березні 2014 року Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження проти нього.

Зокрема, Вітка підозрюють у підбуренні до держзради й посяганні на територіальну цілісність України – інкримінують ч.3 ст.110, ч.4 ст.27 ч.1 ст.111, ч.3 ст.27, ст.113, ч.2, ст.28 ч.1, ст.437, ч.2, ст.28 ч.2, ст.437 Кримінального кодексу України.

Олександр Вітко
Олександр Вітко

26 квітня 2016 року Печерський райсуд Києва дозволив затримати Вітка – його оголосили в розшук

Моїсеєв же, за даними з відкритих джерел, понад 29 років офіцерської служби пройшов на атомних підводних човнах Північного флоту РФ на посадах від інженера групи бойової частини до командира ракетного підводного корабля, командира з'єднання підводних човнів, командувача підводними силами.

У лютому 2011 року Моїсеєв отримав звання Героя Росії "за мужність і героїзм, проявлені при виконанні військового обов'язку".

У листопаді 2017 року Моїсеєв був призначений заступником начальника Генштабу ЗС РФ.

Теми: РосіяЧФ РосіїанексіяКрим
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