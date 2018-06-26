Пособника оккупантов сняли с командования Черноморским флотом РФ

Новым командующим Черноморским флотом России Александра Витко назначили заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России, вице-адмирала Александра Моисеева.

Об этом сообщает 26 июня пресс-служба флота, передает "Крым Реалии".

"Вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич указом президента Российской Федерации назначен командующим Черноморским флотом", – говорится в сообщении.

"Адмирал Александр Витко, ранее командовавший флотом, направлен к новому месту военной службы в Главное командование Военно-морского флота", – сообщает ЧФ РФ.

В начале мая Витко ушел в отставку с должности командующего Черноморским флотом РФ.

Он был назначен командующим Черноморского флота России еще 15 апреля 2013 года.

Витко участвовал в аннексии Крыма. В марте 2014 года Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство против него.

В частности, Витко подозревают в склонении к госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины – инкриминируют ч.3 ст.110, ч.4 ст.27 ч.1 ст.111, ч.3 ст.27, ст.113, ч.2, ст.28 ч.1, ст.437, ч.2, ст.28 ч.2, ст.437 Уголовного кодекса Украины.

Александр Витко

26 апреля 2016 года Печерский райсуд Киева разрешил задержать Витко – его объявили в розыск

Моисеев же, по данным из открытых источников, более 29 лет офицерской службы прошел на атомных подводных лодках Северного флота в должностях от инженера группы боевой части до командира ракетного подводного корабля, командира соединения подводных лодок, командующего подводными силами.

В феврале 2011 года Моисеев получил звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".

В ноябре 2017 года Моисеев был назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил России.