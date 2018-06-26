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Дві третини росіян не чули вислову fake news

Вівторок, 26 червня 2018, 14:21

66% населення Росії не чули висловлювання fake news (фальшиві новини), зустрічали таку фразу лише третина росіян.

Про це свідчать результати опитування фонду "Общественное мнение", повідомляє РБК.

Відзначається, що розпізнавання вислову fake news залежить від рівня освіти людини.

Найбільшою категорією, яка чула цю фразу, стали люди з вищою освітою (44%), а серед тих, хто з нею не знайомий, найбільше людей із середньою освітою або нижче (75%).

47% опитаних заявили, що стикалися з брехливими фактами, які видавалися ЗМІ за справжні.

На їхню думку, найбільша кількість фальшивих новин зустрічається на телебаченні (24%) і на новинних сайтах (24%).

Опитані відзначили, що фейкові новини існують давно (36%) і додали, що їх кількість останнім часом тільки зростає (22%).

При цьому росіяни згадали найбільше новин про особисте життя знаменитостей (5%), про жертв пожежі в Кемерово (4%) і про війну в Україні (3%).

Також 2% респондентів згадали про інсценування смерті журналіста Аркадія Бабченка.

Опитування проводилося 16-17 червня серед 1,5 тисячі респондентів у 53 регіонах.

Теми: опитуванняЗМІ
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