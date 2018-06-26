Две третьих россиян не слышали фразы fake news

66% населения России не слышали выражения fake news (фальшивые новости), встречали такую фразу только треть россиян.

Об этом свидетельствуют результаты фонда "Общественное мнение", сообщает РБК.

Отмечается, что распознавание выражения fake news зависит от уровня образования человека. Наибольшей категорией, слышавшей выражение, стали люди с высшим образованием (44%), а среди тех, кто с ним не знаком, больше всего людей со средним образованием или ниже (75%).

47% опрошенных заявили, что сталкивались с ложными фактами, которые выдавались СМИ за подлинные.



По их мнению, наибольшее количество ложных новостей встречается на телевидении (24%) и на новостных сайтах (24%).

Опрошенные отметили, что ложные новости существуют давно (36%) и добавили, что их количество в последнее время только возрастает (22%).



При этом россияне вспомнили больше всего новостей по теме личной жизни знаменитостей (5%), о жертвах пожара в Кемерово (4%) и о войне в Украине (3%).

Также 2% респондентов вспомнили об инсценировке смерти журналиста Аркадия Бабченко.



Опрос проводился 16-17 июня среди 1,5 тысячи респондентов в 53 регионах.



