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Під Києвом п’яний помічник нардепа підстрелив підлітка

Вівторок, 26 червня 2018, 14:54
Під Києвом п’яний помічник нардепа підстрелив підлітка

У місті Вишневе Київської області нетверезий чоловік поранив з травматичної зброї 14-річного хлопця.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Хлопці грали у футбол. Чоловік, що перебував у нетверезому стані поранив хлопця 14 років. Поранення у ногу. Наразі невідомо достовірно, чи він зробив це навмисно, чи з необережності", - сказав Тракало.

На прохання уточнити, що то за чоловік, речник Нацполіції зазначив, що це місцевий мешканець.

"Чоловік затриманий. Пістолет для відстрілу гумовими кулями вилучили. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 – хуліганство – ККУ", - підсумував Тракало.

Як повідомляє прес-служба поліції Київської області, на місці події працюють працівники Києво-Святошинського відділу.

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, затримали за стрілянину чоловіка на прізвище Штанько. За словами співрозмовника видання, він є помічником на громадських засадах нардепа від БПП Юлія Мамчура.

Інформацію про те, що учасником інциденту був його помічник підтвердив і сам Мамчур.

"Щойно мені повідомили про інцидент, що стався за участю мого помічника на громадських засадах. Перш за все, приношу вибачення дітям і батькам за його ганебний вчинок", - написав він у Facebook.

Мамчур нагадав, що "кожна людина, незалежно від свого статусу, несе відповідальність за свої дії перед законом" і зазначив, що позбавив стрілка статусу помічника народного депутата на громадських засадах.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київська областькримінал
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