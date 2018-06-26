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Под Киевом пьяный помощник нардепа подстрелил подростка

Вторник, 26 июня 2018, 14:54
Под Киевом пьяный помощник нардепа подстрелил подростка

В городе Вишневое Киевской области нетрезвый мужчина ранил из травматического оружия 14-летнего парня.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Ребята играли в футбол. Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, ранил парня 14 лет. Ранение в ногу. Пока неизвестно достоверно, он сделал это намеренно или по неосторожности", - сказал Тракало.

На просьбу уточнить, что это за человек, прес-секретар Нацполиции отметил, что это местный житель.

"Мужчина задержан. Пистолет для отстрела резиновыми пулями изъяли. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 296 – хулиганство – УК", - подытожил Тракало.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, на месте происшествия работают сотрудники Киево-Святошинского отдела.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, задержали за стрельбу мужчину по фамилии Штанько. По словам собеседника издания, он является помощником на общественных началах нардепа от БПП Юлия Мамчура.

Информацию о том, что участником инцидента был его помощник, подтвердил и сам Мамчур.

"Только что мне сообщили об инциденте, который произошел с участием моего помощника на общественных началах. Прежде всего, приношу извинения детям и родителям за его позорный поступок", - написал он в Facebook.

Мамчур напомнил, что "каждый человек, независимо от своего статуса, несет ответственность за свои действия перед законом" и отметил, что лишил стрелка статуса помощника народного депутата на общественных началах.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Киевская областькриминал
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