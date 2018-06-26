Україна разом з групою країн внесла в Раду Європи питання про репарації за Другу світову

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Вівторок, 26 червня 2018, 15:22

Представники 7 країн вимагають від комісара з прав людини Ради Європи вивчити нерівний підхід до виплати компенсацій постраждалим від дій нацистської Німеччини в ході Другої світової війни.

Про це заявив ініціатор документа, польський депутат Аркадіуш Мулярчик, передає PAP.

Документ стосується відсутності правового шляху вимагати компенсацію за збитки, понесені внаслідок Другої світової війни. Заяву підписали Україна, Польща, Литва, Словаччина, Чехія, Вірменія та Велика Британія.

Йдеться про жертви військових операцій, а також примусових працівників, депортованих або ув'язнених у таборах.

"Можна сказати, що це вся палітра випадків людей, десятків тисяч, сотень тисяч різних справ, людей, які не мають права на суд, де вони могли б вимагати компенсації від німецької держави за військові злочини", - підкреслив Мулярчик.

Заявники стверджують, що після Другої світової війни німці уклали багато двосторонніх угод із країнами Західної Європи щодо військових репарацій, і повністю проігнорували жертви з Центральної та Східної Європи.

Європейська правда

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Теми: Україна історія Європа війна
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