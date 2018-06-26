Украина вместе с группой стран внесла вопрос о репарациях за Вторую мировую

Представители 7 стран, в основном Центральной и Восточной Европы, требуют от комиссара по правам человека Совета Европы изучить неравный подход к компенсации пострадавшим от действий нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.

Об этом заявил инициатор документа, польский депутат Аркадиуш Мулярчик, передает PAP.

Документ касается отсутствия правового пути требовать компенсацию за убытки, понесенные в результате Второй мировой войны. Заявление подписали Украина, Польша, Литва, Словакия, Чехия, Армения и Великобритания.

Речь идет о жертвах военных операций, а также принудительных работников, депортированных или заключенных в лагерях.

"Можно сказать, что это вся палитра случаев десятков тысяч, сотен тысяч различных дел, людей, которые не имеют права на суд, где они могли бы требовать компенсации от немецкого государства за военные преступления", - подчеркнул Мулярчик.

Заявители утверждают, что после Второй мировой войны немцы заключили много двусторонних соглашений со странами Западной Европы в отношении военных репараций и полностью проигнорировали жертвы из Центральной и Восточной Европы.

Европейская правда