Москалькова розповіла про плани щодо Сенцова і вирішення колізії

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова попросила керівництво пенітенціарної системи Росії допустити до Олега Сенцова лікарів, яким довіряє його сім'я.



Про це вона сказала журналістам у Києві перед будівлею, де утримують людину з подвійним громадянством Одинцова.

"Я звернулася до керівництва ФСВП із проханням допустити для консиліуму лікарів, яких назве адвокат і родичі самого Сенцова – щоб цим лікарям була повна довіра", – повідомила Москалькова.

"Але сам Сенцов поки відмовився, щоб лікарі його відвідували", – заявила вона.

Омбудсмен РФ також збирається сама відвідати Сенцова після повернення з Києва.

"Я щойно розмовляла з Анатолієм Івановичем Саком, уповноваженим із прав людини Ямало-Ненецька, який щодня отримує про нього інформацію. Він буде завтра особисто у нього (Сенцова) в камері", – сказала вона.

"Останнього разу, коли він відвідував його 2 дні тому: він встає, ходить по камері. 15 метрів камера, два вікна, провітрюється", – зазначила Москалькова.

"Я особисто полечу для того, щоб можна було переконатися, який його стан здоров'я і чи потрібна йому якась допомога. По поверненні з Києва", – запевнила Москалькова.

На запитання, чи означає це, що український омбудсмен Людмила Денісова за цей час не потрапить до Сенцова, Москалькова сказала: "Я не можу відповісти за органи влади: я їм направила своє звернення з проханням допустити уповноваженого разом зі мною, тому що наше законодавство не дозволяє іноземному громадянину відвідувати громадянина нашої країни".

Те, що Сенцов вважає себе громадянином України, Москалькова прокоментувала так: "Будемо виходити з того, що це людина з двома громадянствами за фактом. У нього в документах є паспорт громадянина Росії – і він за нього розписувався, і копія цього паспорта у мене є".

"Дуже важливо, мені здається, сьогодні нам прийти до нормативного акту між державами Росія і Україна, в якому можна було б визначити права людей з двома громадянствами, з невизначеним статусом", – сказала уповноважена РФ.

"Мені здається, що було б правильно, щоб консули допускалися б до цих людей: російський консул допускався б тут до громадян з двома громадянствами – як Одинцов, Баранов і багато інших. І також консул України, на мій погляд, має допускатися до таких людей на території Росії", – додала вона.

На запитання, чи зможе Денісова потрапити без російської колеги до Романа Сущенка та інших ув'язнених, Москалькова відповіла: "Я не готова відповісти на це питання, тому що я зробила запити, щоб її пустили – або одну, або з представником України. Це рішення за нашою владою".

"Я за будь-який результат, який може задовольнити інтерес суспільства", – сказала російський омбудсмен.

При цьому Москалькова сподівається побачити у вівторок одного громадянина Росії – Одинцова, адже МЗС РФ просив МЗС України допустити її на умовах паритетності, з урахуванням того, що в Омську вона відвідала людину, яка перебуває у списку спільних моніторингових візитів, і заяви Петра Порошенка.

"У мене немає чіткого дозволу, але я сподіваюся, що гуманітарна складова, крок доброї волі дасть зміцнитися довірі між інститутами влади", – додала вона.

Проте ні Москалькову, ні консула РФ зрештою не пустили до Одинцова.