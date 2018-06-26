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Москалькова рассказала о планах относительно Сенцова и решении коллизии

Вторник, 26 июня 2018, 15:28

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова попросила руководство пенитенциарной системы России допустить к Олегу Сенцову врачей, которым доверяет его семья.

Об этом она сказала журналистам  в Киеве перед зданием, где содержат человека с двойным гражданством Одинцова.

"Я обратилась к руководству ФСИН с просьбой допустить для консилиума врачей, которых назовет адвокат и родственники самого Сенцова – чтобы этим врачам было полное доверие", – сообщила Москалькова.

"Но сам Сенцов пока отказался, чтобы врачи его посещали", – заявила она.

Омбудсмен РФ также собирается сама посетить Сенцова после возвращения из Киева.

"Я только что разговаривала с Анатолием Ивановичем Саком, уполномоченным по правам человека Ямало-Ненецка, который ежедневно получает о нем информацию. Он будет завтра лично у него (Сенцова) в камере", – сказала она.

"Последний раз, когда он посещал его 2 дня назад: он встает, ходит по камере. 15 метров камера, два окна, проветриваемое помещение", – отметила Москалькова.

"Я лично полечу для того, чтобы можно было убедиться, каково его состояние здоровья и нужна ли ему какая-либо помощь. По возвращению из Киева", – заверила Москалькова.

На вопрос, означает ли это, что украинский омбудсмен Людмила Денисова за это время не попадет к Сенцову, Москалькова сказала: "Я не могу ответить за органы власти: я им направила свое обращение с просьбой допустить уполномоченного вместе со мной, потому что наше законодательство не позволяет иностранному гражданину посещать гражданина нашей страны".

То, что Сенцов себя считает себя гражданином Украины, Москалькова прокомментировала так: "Будем исходить из того, что это человек с двумя гражданствами по факту. У него в документах есть паспорт гражданина России – и он за него расписывался, и копия этого паспорта у меня имеется".

"Очень важно, мне кажется, сегодня нам прийти к нормативному акту между государствами Россия и Украина, в котором можно было бы определить права людей с двумя гражданствами, с неопределенным статусом", – сказала уполномоченная РФ.

"Мне кажется, что было бы правильно, чтобы консулы допускались бы к этим людям: российский консул допускался бы здесь к гражданам с двумя гражданствами – как Одинцов, Баранов и многие другие. И также консул Украины, на мой взгляд, должен допускаться  к таким людям на территории России", – добавила она.

На вопрос, сможет ли Денисова попасть без российской коллеги к Роману Сущенко и другим заключенным, Москалькова ответила: "Я не готова ответить на этот вопрос, потому что я сделала запросы, чтобы ее пустили – либо одну, либо с представителем Украины. Это решение за нашими властями".

"Я за любой результат, который может удовлетворить интерес общества", – сказала российский омбудсмен.

При этом Москалькова надеется увидеть во вторник одного гражданина России – Одинцова, так как МИД РФ просил МИД Украины допустить ее на условиях паритетности, с учетом того, что в Омске она посетила человека, который находится в списке совместных  мониторинговых визитов, и заявлений Петра Порошенко.

"У меня нет четкого разрешения, но я надеюсь, что гуманитарная составляющая, шаг доброй воли даст укрепиться доверию между институтами власти", – добавил она.

Однако ни Москалькову, ни консула РФ в итоге не пустили к Одинцову.

Алена Рощенко, УП, обновлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: СенцовполитзаключенныеомбудсменРосcиягражданство
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