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У Дніпрі спіймали на хабарі керівника відділення Прикордонної служби

Вівторок, 26 червня 2018, 16:04

Служба безпеки України викрила на систематичних хабарях заступника начальника відділення прикордонної служби "Дніпро".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронцям відомо про 3 епізоди отримання зловмисником хабарів на загальну суму 9 тисяч гривень.

"За неправомірну вигоду прикордонник збирав, перевіряв та передавав інформацію про осіб, транспортні засоби та вантажі, які перетинають державний кордон України, у тому числі стосовно осіб, причетних до вчинення терористичної діяльності", - розповіли у спецслужбі.

За даними СБУ, посадовця затримали у центрі Дніпра під час отримання чергового "траншу" у розмірі майже 4 тисячі гривень.

 

Українська правда
Теми: хабарПрикордонна служба
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