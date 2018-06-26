У Дніпрі спіймали на хабарі керівника відділення Прикордонної служби

Служба безпеки України викрила на систематичних хабарях заступника начальника відділення прикордонної служби "Дніпро".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронцям відомо про 3 епізоди отримання зловмисником хабарів на загальну суму 9 тисяч гривень.

"За неправомірну вигоду прикордонник збирав, перевіряв та передавав інформацію про осіб, транспортні засоби та вантажі, які перетинають державний кордон України, у тому числі стосовно осіб, причетних до вчинення терористичної діяльності", - розповіли у спецслужбі.

За даними СБУ, посадовця затримали у центрі Дніпра під час отримання чергового "траншу" у розмірі майже 4 тисячі гривень.