В Днепре поймали на взятке руководителя отделения Пограничной службы

Служба безопасности Украины разоблачила на систематических взятках заместителя начальника отделения пограничной службы "Днепр".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранителям известно о 3 эпизодах получения злоумышленником взяток на общую сумму 9 тысяч гривень.

"За неправомерную выгоду пограничник собирал, проверял и передавал информацию о лицах, транспортных средствах и грузах, пересекающих государственную границу Украины, в том числе в отношении лиц, причастных к совершению террористической деятельности", - рассказали в спецслужбе.

По данным СБУ, чиновник был задержан в центре Днепра при получении очередного "транша" в размере почти 4 тысячи гривень.