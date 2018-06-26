В Днепре поймали на взятке руководителя отделения Пограничной службы
Вторник, 26 июня 2018, 16:04
Служба безопасности Украины разоблачила на систематических взятках заместителя начальника отделения пограничной службы "Днепр".
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранителям известно о 3 эпизодах получения злоумышленником взяток на общую сумму 9 тысяч гривень.
"За неправомерную выгоду пограничник собирал, проверял и передавал информацию о лицах, транспортных средствах и грузах, пересекающих государственную границу Украины, в том числе в отношении лиц, причастных к совершению террористической деятельности", - рассказали в спецслужбе.
По данным СБУ, чиновник был задержан в центре Днепра при получении очередного "транша" в размере почти 4 тысячи гривень.
Украинская правда