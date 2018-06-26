За схемою Бабченка: СБУ розповіла про інші зімітовані вбивства

За останні три роки за допомогою інсценування вбивств Служба безпеки України попередила вбивства понад десяти осіб.

Про це у коментарі "Українській правді" розповіла речниця СБУ Олена Гітлянська.

"СБУ наголошує, що практика інсценування вбивства є поширеною у діях правоохоронців для попередження злочинів та отримання додаткової доказової бази щодо зловмисників", – зазначає вона.

"Найбільшого резонансу викликала справа щодо замовного вбивства Аркадія Бабченка. Досвід показує, що вона не є унікальною для української спецслужби. За останні три роки у такий спосіб Службою попереджено вбивство понад десяти осіб", – наголосила Гітлянська.

В СБУ також розповіли подробиці подібної спецоперації, яку нещодавно провели в Черкаській області, де київський бізнесмен через конфлікт бізнес-інтересів замовив убивство трьох людей.

Зазначається, що в ході здійснення контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності департамент контррозвідки отримав інформацію про підготовку до вчинення терористичного акту у формі вбивства декількох осіб з метою залякування населення Чорнобаївського району Черкаської області.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1. ст. 111, ч. 1 ст. 14 та п. 1, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2. ст. 28 ч. 1 ст. 109 КК України.

Зазначається, що спецслужби "залучили до конфіденційного співробітництва кілера на ім’я "Р", якому столичний бізнесмен на ім’я "С" замовив убивство трьох мешканців Чорнобаївського району.

Причиною замовлення стали бізнес-інтереси київського комерсанта у цьому районі.

Першою жертвою мав стати громадський активіст, який закликав місцевих мешканців вимагати справедливої оплати за віддані у оренду земельні паї, другою – голова однієї із сільських рад району та її чоловік.

Зазначається, що 16 травня 2018 року під час зустрічі громадянина "Р" та "С" спецслужба зафіксувала на аудіо наміри замовника вбивства трьох осіб, обговорення строків та порядку виконання замовлення, також "кілер" отримав додаткові інструкції.

В подальшому правоохоронці імітували зникнення активіста під час слідування з роботи до місця проживання

"За легендою громадянина "М" викрадено невідомими особами на маршруті звичного руху додому, у мало освітленому та нелюдному місці, й доставлено до міста Києва, де імітовано обстановку злочину, для створення у замовника уяви про його реальне зникнення", – зазначають у СБУ.

8 червня 2018 року на околицях міста Києва спецслужба імітувала вбивство активіста: було викопано яму для "поховання трупа", на фоні якого було зроблено ряд фотокарток (як того вимагав замовник).

У подальшому слідчі задокументували, як "кілер" передає замовнику фотографії та обговорює подальші дії.

23 червня бізнесмен віддав "кілеру" 15 000 доларів США, що також зафіксувала СБУ. Під час передачі грошей комерсанта затримали, зараз він перебуває під вартою.

"Таким чином, Службі безпеки вдалося не тільки попередити вчинення замовного вбивства представника громадського об’єднання "Самооборона майдану Черкаської області" та волонтера АТО, а й через імітування обстановки злочину, з’ясувати дані наступних жертв та попередити вчинення терористичного акту", – наголошують в СБУ.

Крім цього в спецслужбі наводять ще кілька прикладів успішних спецоперацій з імітацією вбивства.

Зазначається, що в 2016 році у Київській області попередили спробу замовного вбивства бізнесмена (колишній представник кримінального середовища). Під час передачі псевдокілеру чергової частини коштів у сумі 20 000 грн було затримано замовницю вбивства.

У 2017 році в Черкаській області попередили вбивство місцевого підприємця. В ході проведення спецоперації було затримано громадянку України – замовницю вбивства (планувала заволодіти бізнесом у сфері торгівлі) під час передачі частини коштів у розмірі 400 доларів США (всього передала 800 доларів США) "виконавцю" злочину.

В 2018 році у Харківській області було викрито та попереджено "замовне" вбивство (з корисливих мотивів) директора одного з комунальних підприємств.

Під час багатоходової спецоперації співробітники СБ України детально зімітували вчинення вбивства та надали "докази" замовниці. Організаторку злочину правоохоронці затримали під час остаточної передачі коштів у сумі 10 тисяч доларів США "виконавцю".