По схеме Бабченко: СБУ рассказала о других сымитированных убийствах

За последние три года с помощью инсценировки убийств Служба безопасности Украины предупредила убийства более десяти человек.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"СБУ подчеркивает, что практика инсценировка убийства распространена в действиях правоохранителей по предупреждению преступлений и получения дополнительной доказательной базы по злоумышленников", - отмечает она.

"Наибольший резонанс вызвало дело о заказном убийстве Аркадия Бабченко. Опыт показывает, что оно не является уникальным для украинской спецслужбы. За последние три года таким образом Служба предупредила убийство более десяти человек", - подчеркнула Гитлянская.

В СБУ также рассказали подробности подобной спецоперации, которую недавно провели в Черкасской области, где киевский бизнесмен из-за конфликта бизнес-интересов заказал убийство трех человек.

В ходе осуществления контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности департамент контрразведки получил информацию о подготовке к совершению террористического акта в форме убийства нескольких лиц с целью запугивания населения Чернобаевского района Черкасской области.

Было открыто уголовное производство по ч. 1. ст. 111, ч. 1 ст. 14 и п. 1, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2. ст. 28 ч. 1 ст. 109 УК Украины.

Отмечается, что спецслужбы "привлекли к конфиденциальному сотрудничеству киллера по имени "Р", которому столичный бизнесмен по имени "С" заказал убийство трех жителей Чернобаевского района.

Причиной заказа стали бизнес-интересы киевского коммерсанта в этом районе.

Первой жертвой должен был стать общественный активист, призвавший местных жителей требовать справедливой оплаты за отданные в аренду земельные паи, второй - председатель одного из сельских советов района и ее муж.

Отмечается, что 16 мая 2018 года во время встречи "Р" и "С" спецслужба зафиксировала на аудио намерения заказчика относительно убийства трех человек, обсуждение сроков и порядка выполнения заказа, также "киллер" получил дополнительные инструкции.

В дальнейшем правоохранители имитировали исчезновение активиста.

"По легенде гражданин "М" похищен неизвестными лицами на маршруте привычного движения домой, в мало освещенном и нелюдном месте, и доставлен в город Киев, где имитирована обстановка преступления, для создания у заказчика представления о его реальном исчезновении", – отмечают в СБУ.

8 июня 2018 года в окрестностях города Киева спецслужба имитировала убийство активиста: было выкопана яма для "захоронения трупа", на фоне которого был сделан ряд фотографий (как того требовал заказчик).

В дальнейшем следователи задокументировали, как "киллер" передает заказчику фотографии и обсуждает дальнейшие действия.

23 июня бизнесмен отдал "киллеру" 15000 долларов США, что также зафиксировала СБУ. Во время передачи денег коммерсанта задержали, сейчас он находится под стражей.

"Таким образом, Службе безопасности удалось не только предупредить совершение заказного убийства представителя общественного объединения "Самооборона Майдана Черкасской области" и волонтера АТО, но и путем имитирования обстановки преступления, выяснить данные следующих жертв и предупредить совершение террористического акта", - отмечают в СБУ.

Кроме этого в спецслужбе приводят еще несколько примеров успешных спецопераций с имитацией убийства.

Отмечается, что в 2016 году в Киевской области пресекли попытку заказного убийства бизнесмена (бывший представитель криминальной среды). Во время передачи псевдокиллеру очередной части средств в сумме 20 000 грн задержана заказчица убийства.

В 2017 году в Черкасской области предотвратили убийство местного предпринимателя. В ходе проведения спецоперации была задержана гражданка Украины - заказчица убийства (планировала завладеть бизнесом в сфере торговли) во время передачи части средств в размере 400 долларов США (всего передала 800 долларов США) "исполнителю" преступления.

В 2018 году в Харьковской области разоблачили и предупредили "заказное" убийство (из корыстных побуждений) директора одного из коммунальных предприятий.

Во время многоходовой спецоперации сотрудники СБ Украины подробно сымитировали совершение убийства и предоставили "доказательства" заказчице. Организатора преступления правоохранители задержали во время окончательной передачи средств в сумме 10 000 долларов США "исполнителю".