До 11 років засудили іранського студента, що виявився шпигуном

Орджонікідзевський райсуд Харкова 25 червня засудив до 11 років позбавлення волі за шпигунство громадянина Ірану.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Йдеться про аспіранта кафедри біомедичних технологій Харківського авіаційного інституту Алі Джадуея.

У прокуратурі заявили, що СБУ отримала інформацію щодо іранця в серпні 2016 року.

За версією українських правоохоронців, 30-річний аспірант зустрічався зі співробітником наукової установи, одним з напрямків роботи якої є дослідження у військовій сфері. Під час зустрічей він намагався отримати інформацію, яка містить державну таємницю.

За даними прокуратури, іноземець домовився з науковим співробітником, що той продасть йому певні наукові роботи.

Правоохоронці зазначають, що науковий співробітник повідомив про це українським спецслужбам, після чого аспіранта затримали. Останній відкидає звинувачення.