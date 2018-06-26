К 11 годам приговорили иранского студента, который оказался шпионом
Орджоникидзевский райсуд Харькова 25 июня приговорил к 11 годам лишения свободы за шпионаж гражданина Ирана.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Речь идет об аспиранте кафедры биомедицинских технологий Харьковского авиационного института Али Джадуея.
В прокуратуре заявили, что СБУ получила информацию об иранце в августе 2016 года.
По версии украинских правоохранителей, 30-летний аспирант встречался с сотрудником научного учреждения, одним из направлений работы которой является исследование в военной сфере. Во время встреч он пытался получить информацию, которая содержит государственную тайну.
По данным прокуратуры, иностранец договорился с научным сотрудником, что тот продаст ему определенные научные работы.
Правоохранители отмечают, что научный сотрудник сообщил об этом украинским спецслужбам, после чего аспиранта задержали. Последний отвергает обвинения.