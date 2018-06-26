К 11 годам приговорили иранского студента, который оказался шпионом

1188 просмотров
Вторник, 26 июня 2018, 17:11

Орджоникидзевский райсуд Харькова 25 июня приговорил к 11 годам лишения свободы за шпионаж гражданина Ирана.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Речь идет об аспиранте кафедры биомедицинских технологий Харьковского авиационного института Али Джадуея.

В прокуратуре заявили, что СБУ получила информацию об иранце в августе 2016 года.

По версии украинских правоохранителей, 30-летний аспирант встречался с сотрудником научного учреждения, одним из направлений работы которой является исследование в военной сфере. Во время встреч он пытался получить информацию, которая содержит государственную тайну.

По данным прокуратуры, иностранец договорился с научным сотрудником, что тот продаст ему определенные научные работы.

Правоохранители отмечают, что научный сотрудник сообщил об этом украинским спецслужбам, после чего аспиранта задержали. Последний отвергает обвинения.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: шпионаж тюрьма Иран армия
powered by lun.ua
По теме
Власти Великобритании выкупят дом, где жил Скрипаль 26 июня 2018, 03:24
Шпион боевиков, "сливавший" военные секреты, получил 8 лет тюрьмы 8 июня 2018, 08:35
Суд продлил арест для "шпиона" за Гройсманом 1 июня 2018, 17:59
Все новости
Главные новости
В РФ украинца обвинили шпионаже и контрабанде деталей военных самолетов
В Минюсте объясняют, что ЕСПЧ считает Сенцова украинцем
СНБО планирует разрешить приватизацию оборонных предприятий в Украине
По схеме Бабченко: СБУ рассказала о других сымитированных убийствах
Все новости
Made in Ukraine

5 украинских брендов, которые шьют мужскую обувь

семья

О нездоровых отношениях с едой и гиперопеке родителей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів