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К 11 годам приговорили иранского студента, который оказался шпионом

Вторник, 26 июня 2018, 17:11

Орджоникидзевский райсуд Харькова 25 июня приговорил к 11 годам лишения свободы за шпионаж гражданина Ирана.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Речь идет об аспиранте кафедры биомедицинских технологий Харьковского авиационного института Али Джадуея.

В прокуратуре заявили, что СБУ получила информацию об иранце в августе 2016 года.

По версии украинских правоохранителей, 30-летний аспирант встречался с сотрудником научного учреждения, одним из направлений работы которой является исследование в военной сфере. Во время встреч он пытался получить информацию, которая содержит государственную тайну.

По данным прокуратуры, иностранец договорился с научным сотрудником, что тот продаст ему определенные научные работы.

Правоохранители отмечают, что научный сотрудник сообщил об этом украинским спецслужбам, после чего аспиранта задержали. Последний отвергает обвинения.

Темы: шпионажтюрьмаИранармия
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