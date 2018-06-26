Дніпровські активісти перемогли в суді щодо звільнення екс-беркутівця
Вівторок, 26 червня 2018, 18:33
Суд у Дніпрі зобов'язав місцеву владу опублікувати петицію активістів за відставку з посади директора КП "Муніципальна поліція" колишнього командира дніпропетровського "Беркуту" Андрія Ткаченка.
Про це повідомив у Facebook активіст Артем Романюков.
За його словами, 26 червня суд зобов'язав Дніпровську міськраду виставити на голосування електронну петицію про звільнення екс-беркутівця, що раніше орган місцевої влади робити відмовлявся.
Романюков упевнений, що необхідні для початку процесу звільнення 900 голосів назбираються дуже швидко.
Українська правда