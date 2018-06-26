Днепровские активисты победили в суде по увольнению экс-беркутовца
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Вторник, 26 июня 2018, 18:33
Суд в Днепре обязал местные власти опубликовать петицию активистов за отставку с должности директора КП "Муниципальная полиция" бывшего командира днепропетровского "Беркута" Андрея Ткаченко.
Об этом сообщил в Facebook активист Артем Романюков.
По его словам, 26 июня суд обязал Днепровский горсовет выставить на голосование электронную петицию про увольнение экс-беркутовца, что ранее орган местной власти делать отказывался.
Романюков уверен, что необходимые для начала процесса увольнения 900 голосов наберутся очень быстро.
Украинская правда
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