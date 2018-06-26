Днепровские активисты победили в суде по увольнению экс-беркутовца

552 просмотра
Вторник, 26 июня 2018, 18:33

Суд в Днепре обязал местные власти опубликовать петицию активистов за отставку с должности директора КП "Муниципальная полиция" бывшего командира днепропетровского "Беркута" Андрея Ткаченко.

Об этом сообщил в Facebook активист Артем Романюков.

По его словам, 26 июня суд обязал Днепровский горсовет выставить на голосование электронную петицию про увольнение экс-беркутовца, что ранее орган местной власти делать отказывался.

Романюков уверен, что необходимые для начала процесса увольнения 900 голосов наберутся очень быстро.

 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Днепр Беркут суд увольнение
powered by lun.ua
По теме
В Днепре умерли двое раненых на Донбассе бойцов ВСУ 1 июня 2018, 06:36
Объявили подозрение судье, который за взятку помогал рейдеру 30 мая 2018, 12:58
В Днепре произошел пожар в областной больнице. Пострадала женщина 30 мая 2018, 10:46
Все новости
Главные новости
Суд арестовал еще 6 подозреваемых в нападении на ромов в Львове
В РФ украинца обвинили шпионаже и контрабанде деталей военных самолетов
В Минюсте объясняют, что ЕСПЧ считает Сенцова украинцем
СНБО планирует разрешить приватизацию оборонных предприятий в Украине
Все новости
Фотопроект

20 трогательных фотографий, где папы впервые видят своих дочерей в свадебном платье

семья

О нездоровых отношениях с едой и гиперопеке родителей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів