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Днепровские активисты победили в суде по увольнению экс-беркутовца

Вторник, 26 июня 2018, 18:33

Суд в Днепре обязал местные власти опубликовать петицию активистов за отставку с должности директора КП "Муниципальная полиция" бывшего командира днепропетровского "Беркута" Андрея Ткаченко.

Об этом сообщил в Facebook активист Артем Романюков.

По его словам, 26 июня суд обязал Днепровский горсовет выставить на голосование электронную петицию про увольнение экс-беркутовца, что ранее орган местной власти делать отказывался.

Романюков уверен, что необходимые для начала процесса увольнения 900 голосов наберутся очень быстро.

 

Украинская правда

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Темы: ДнепрБеркутсудувольнение
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