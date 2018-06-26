На Миколаївщині від кору померла 8-річна дитина

В Україні триває спалах кору, за останній тиждень в Миколаївській області від хвороби померла 8-річна дитина.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ, за період з 20 по 26 червня на кір захворіли 1273 людини - 487 дорослих і 786 дітей. Це на 10% менше, ніж минулого тижня.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 3845 людей: 1174 дорослих і 2671 дитина), Закарпатській (всього 2712 людей: 490 дорослих і 2222 дітей), Івано-Франківській (всього 2464 людей: 704 дорослих і 1760 дітей), Одеській (всього 1932 людини: 924 дорослих і 988 дітей), місті Києві (всього 1649 людей: 1021 дорослий і 628 дітей) та Чернівецькій (всього 1210 людей: 399 дорослих і 811 дітей) областях.

Повідомляється, що всього з початку року від ускладнень кору померло дванадцять людей: 8 дітей і 4 дорослих.

У МОЗ нагадують, що кір - небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки.