На Николаевщине от кори умер 8-летний ребенок

В Украине продолжается вспышка кори, за последнюю неделю в Николаевской области от болезни умер 8-летний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, за период с 20 по 26 июня корью в Украине заболели 1273 человека - 487 взрослых и 786 детей. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3845 человек: 1174 взрослых и 2671 ребенок), Закарпатской (всего 2712 человека: 490 взрослых и 2222 детей), Ивано-Франковской (всего 2464 человека: 704 взрослых и 1760 детей), Одесской (всего 1932 человека: 924 взрослых и 988 детей), Киеве (всего 1649 человек: 1021 взрослый и 628 детей) и Черновицкой (всего 1210 человек: 399 взрослых и 811 детей) областях.

Сообщается, что всего с начала года от осложнений кори умерло 12 человек: 8 детей и 4 взрослых.

В Минздраве напоминают, что корь - опасное и очень заразное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут иметь смертельные последствия.