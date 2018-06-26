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Ягланд заявив, що його не спинить відмова Кремля звільнити Сенцова

Вівторок, 26 червня 2018, 19:28
Ягланд заявив, що його не спинить відмова Кремля звільнити Сенцова

Рада Європи має намір продовжувати роботу зі звільнення українських політв'язнів в РФ і бачить одним з методів деескалації конфлікту між Україною і Росією обмін ув'язненими з обох сторін.

Про це генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив на літній сесії ПАРЄ в Страсбурзі, повідомляє Укрінформ.

"Мені здається, що прийшов час передати обом сторонам наступні тези: що необхідно припинити ескалацію напруженості, й одним з методів деескалації було б звільнення ув'язнених і надалі - обмін ув'язненими. В першу чергу, це питання я порушував (в ході візиту в Москву - ред.) у зв'язку з паном Сенцовим, але також говорив про ситуацію щодо всіх інших ув'язнених з обох сторін. Я продовжуватиму цю роботу", - сказав він.

При цьому Ягланд сказав, що не знає про відмову Кремля на його лист президенту Росії із закликом звільнити Олега Сенцова з гуманітарних міркувань.

"Я не збираюся здаватися. Тому що мені здається дуже важливим, щоб дві сторони робили зусилля для зниження напруженості, щоб припинити будь-яку форму військових дій, чи то на словах або за допомогою зброї, або гібридної війни", - сказав генсек.

Напередодні Ягланд подав офіційне прохання до президента Росії Владіміра Путіна помилувати Олега Сенцова, який утримується у російській в'язниці і голодує вже 43 дні.

Як керівник Ради Європи Ягланд мав право подати прохання згідно з Європейською конвенцією з прав людини.

У Кремлі заявили, що Олег Сенцов не може бути помилуваний  на підставі прохання, направленого від імені генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда.

Європейська правда

Теми: СенцовРосіяЄС
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