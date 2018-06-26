Ягланд заявил, что его не остановит отказ Кремля освободить Сенцова

Совет Европы намерен продолжать работу по освобождению украинских политзаключенных в РФ и видит одним из методов деэскалации конфликта между Украиной и Россией обмен заключенными с обеих сторон.

Об этом генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге, сообщает Укринформ.

"Мне кажется, что пришло время передать обеим сторонам следующие тезисы: что необходимо прекратить эскалацию напряженности, и одним из методов деэскалации было бы освобождение заключенных и в дальнейшем - обмен заключенными. В первую очередь, этот вопрос я поднимал (в ходе визита в Москву - ред.) в связи с господином Сенцовим, но также говорил о ситуации относительно всех других заключенных с обеих сторон. Я буду продолжать эту работу", - сказал он.

При этом Ягланд сказал, что не знает об отказе Кремля на его письмо президенту России с призывом освободить Олега Сенцова из гуманитарных соображений.

"Я не собираюсь сдаваться. Потому что мне кажется очень важным, чтобы обе стороны предпринимали усилия для снижения напряженности, чтобы прекратить любую форму военных действий, будь то на словах или с помощью оружия, или гибридной войны", - сказал генсек.

Накануне Ягланд подал официальное прошение к президенту России Владимира Путина помиловать Олега Сенцова, который удерживается в российской тюрьме и голодает уже 43 дня.

Как руководитель Совета Европы Ягланд имел право подать прошение в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

В Кремле заявили, что Олег Сенцов не может быть помилован на основании просьбы, направленного от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

Европейская правда