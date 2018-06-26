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Суд у США підтримав указ Трампа про заборону в’їзду громадянам мусульманських країн

Вівторок, 26 червня 2018, 22:00
Суд у США підтримав указ Трампа про заборону в’їзду громадянам мусульманських країн

Верховний суд США підтримав указ президента США Дональда Трампа про обмеження в’їзду громадянам п'яти мусульманських країн.

Про це повідомляє AFP.

Відповідне рішення підтвердило останню версію введеної заборони на в’їзд. Як стверджує адміністрація Трампа, її розробили в рамках національної безпеки країни.

У Верховному суді не погодилися із твердженнями сторони противників указу про те, що він дискримінує мусульман та є перевищенням влади.

Водночас Трамп назвав рішення Верховного суду "величезною перемогою".

"Сьогоднішній вирок Верховного Суду - це величезна перемога американського народу та Конституції. Це рішення є також моментом величезної підтримки після кількох місяців істеричних коментарів від засобів масової інформації та політиків-демократів, які відмовляються робити те, що потрібно для забезпечення нашого кордону та нашої країни", - заявив президент США.

Раніше інші суди визнавали заборону Трампа про обмеження в’їзду неконституційною. Її критикували правозахисні групи і біженці.

Згідно з указом, в’їзд до США заборонено громадянам Сирії, Ірану, Лівії, Ємену, Сомалі та частково обмежено для громадян Венесуели і Північної Кореї.

Марія Думанська, УП
Теми: СШАміграція
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