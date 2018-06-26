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Суд в США поддержал указ Трампа о запрете въезда гражданам мусульманских стран

Вторник, 26 июня 2018, 22:00
Суд в США поддержал указ Трампа о запрете въезда гражданам мусульманских стран

Верховный суд США поддержал указ президента США Дональда Трампа об ограничении въезда гражданам пяти мусульманских стран.

Об этом сообщает AFP.

Соответствующее решение подтвердило последнюю версию введенного запрета на въезд. Как утверждает администрация Трампа, ее разработали в рамках национальной безопасности страны.

В Верховном суде не согласились с утверждениями стороны противников указа о том, что он дискриминирует мусульман и является превышением власти.

В то же время Трамп назвал решение Верховного суда "огромной победой".

"Сегодняшний приговор Верховного Суда - это огромная победа американского народа и Конституции. Это решение есть также моментом огромной поддержки после нескольких месяцев истерических комментариев от средств массовой информации и политиков-демократов, которые отказываются делать то, что необходимо для нашей границы и нашей страны" , - заявил президент США.

Ранее другие суды признавали запрет Трампа об ограничении въезда неконституционным. Его критиковали правозащитные группы и беженцы.

Согласно указу, въезд в США запрещен гражданам Сирии, Ирана, Ливии, Йемена, Сомали и частично ограничен для граждан Венесуэлы и Северной Кореи.

Мария Думанская, УП
Темы: СШАмиграция
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