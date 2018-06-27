ЗМІ: Трамп і Путін можуть зустрітися в Гельсінкі

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Середа, 27 червня 2018, 00:46

Зустріч президента Росії Владіміра Путіна і президента США Дональда Трампа, швидше за все, пройде в Гельсінкі.

Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

За словами високопоставленого чиновника, який говорив на умовах анонімності, Гельсінкі є кращим вибором, а остаточне рішення залежить від результатів переговорів, які радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон веде з росіянами.

Від варіанту провести саміт у Відні вирішено відмовитися.

Зустріч Трампа і Путіна, ймовірно, відбудеться після саміту НАТО в Брюсселі 11-12 липня, на якому очікується участь президента США.

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Теми: Трамп Путін США Росія
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