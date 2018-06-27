СМИ: Трамп и Путин могут встретиться в Хельсинки

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Среда, 27 июня 2018, 00:46

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, скорее всего, пройдет в Хельсинки.

Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

По словам высокопоставленного чиновника, говорившего на условиях анонимности, Хельсинки являются лучшим выбором, а окончательное решение зависит от результатов переговоров, которые советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ведет с россиянами.

От варианта провести саммит в Вене решено отказаться.

Встреча Трампа и Путина, вероятно, состоится после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля, на котором ожидается участие президента США.

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Темы: Трамп Путин США Росcия
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