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СМИ: Трамп и Путин могут встретиться в Хельсинки

Среда, 27 июня 2018, 00:46

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, скорее всего, пройдет в Хельсинки.

Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

По словам высокопоставленного чиновника, говорившего на условиях анонимности, Хельсинки являются лучшим выбором, а окончательное решение зависит от результатов переговоров, которые советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ведет с россиянами.

От варианта провести саммит в Вене решено отказаться.

Встреча Трампа и Путина, вероятно, состоится после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля, на котором ожидается участие президента США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампПутинСШАРосcия
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