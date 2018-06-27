СМИ: Трамп и Путин могут встретиться в Хельсинки
Среда, 27 июня 2018, 00:46
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, скорее всего, пройдет в Хельсинки.
Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.
По словам высокопоставленного чиновника, говорившего на условиях анонимности, Хельсинки являются лучшим выбором, а окончательное решение зависит от результатов переговоров, которые советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ведет с россиянами.
От варианта провести саммит в Вене решено отказаться.
Встреча Трампа и Путина, вероятно, состоится после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля, на котором ожидается участие президента США.