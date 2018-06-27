Фріланд і Могеріні обговорили прогрес реформ в Україні

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Середа, 27 червня 2018, 01:40

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та Високий представник ЄС із закордонних справах та політики безпеки Федеріка Могеріні поспілкувалися перед конференцією про прогрес реформ в Україні.

Про це розповіли у МЗС Канади, передає Укрінформ.

"Міністр та Високий представник Могеріні обговорили питання спільного занепокоєння, такі як: криза рохінджа у М’янмі, важливість Спільного всеосяжного плану дій стосовно іранської ядерної програми, справа Маріам Момбейні та конференцію про прогрес реформ в Україні", - повідомили у МЗС.

Фріланд та Могеріні також взяли участь у тристоронньому обіді разом із Єврокомісаром із питань торгівлі Сесілією Мальмстрьом під час якого "підтвердили необхідність збереження та відновлення заснованого на правилах міжнародного порядку, у тому числі у торгівлі".

"Міністр та представники ЄС висловили свою відданість продовженню співпраці у захисті та просуванні спільних цінностей та інтересів, таких як демократія і права людини, у тому числі й гендерній рівністі", - зауважили у зовнішньополітичному відомстві Канади.

27 червня у Копенгагені відбудеться Конференція з питань реформ в Україні, що має на меті пришвидшити їх темп.

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Теми: Україна Канада ЄС
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