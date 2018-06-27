Фриланд и Могерини обсудили прогресс реформ в Украине
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини пообщались перед конференцией о прогрессе реформ в Украине.
Об этом рассказали в МИД Канады, передает Укринформ.
"Министр и Высокий представитель Могерини обсудили вопросы общей обеспокоенности, такие как кризис рохинджа в Мьянме, важность совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, дело Мариам Момбейни и конференцию о прогрессе реформ в Украине", - сообщили в МИД.
Фриланд и Могерини также приняли участие в трехстороннем обеде вместе с еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем во время которого "подтвердили необходимость сохранения и восстановления основанного на правилах международного порядка, в том числе в торговле".
"Министр и представители ЕС выразили свою приверженность продолжению сотрудничества в защите и продвижении общих ценностей и интересов, таких как демократия и права человека, в том числе и гендерное равенство", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Канады.
27 июня в Копенгагене состоится Конференция по вопросам реформ в Украине, имеющая целью ускорить их темп.
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