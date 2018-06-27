Обвинувачена в розголошенні доповіді АНБ США про втручання РФ у вибори визнала свою провину

Колишня співробітниця компанії-підрядника Агентства національної безпеки США Ріаліті Лі Віннер, обвинувачена в розголошенні секретної доповіді, пішла на угоду зі слідством.

Про це повідомляє Fox News.

В угоді, підписаній Віннер, вказано, що їй загрожує 63 місяці в'язниці і три роки умовного ув'язнення.

Віннер була арештована в червні 2017 року за підозрою в передачі секретної доповіді з інформацією про втручання Росії в президентські вибори 2016 року ЗМІ. Її звинувачують за статтею про шпигунство з крадіжкою і публікацією секретних даних з держустанови.

Згідно з судовими документами, Віннер винесла документ з АНБ, склавши його і поклавши в колготки.

У минулому році американське видання The Intercept опублікувало секретну доповідь АНБ про втручання РФ у вибори в США. У ній представлений аналіз багатомісячних кібератак російської розвідки на елементи американської виборчої інфраструктури.