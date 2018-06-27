Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обвинувачена в розголошенні доповіді АНБ США про втручання РФ у вибори визнала свою провину

Середа, 27 червня 2018, 02:54

Колишня співробітниця компанії-підрядника Агентства національної безпеки США Ріаліті Лі Віннер, обвинувачена в розголошенні секретної доповіді, пішла на угоду зі слідством.

Про це повідомляє Fox News.

В угоді, підписаній Віннер, вказано, що їй загрожує 63 місяці в'язниці і три роки умовного ув'язнення.

Віннер була арештована в червні 2017 року за підозрою в передачі секретної доповіді з інформацією про втручання Росії в президентські вибори 2016 року ЗМІ. Її звинувачують за статтею про шпигунство з крадіжкою і публікацією секретних даних з держустанови.

Згідно з судовими документами, Віннер винесла документ з АНБ, склавши його і поклавши в колготки.

У минулому році американське видання The Intercept опублікувало секретну доповідь АНБ про втручання РФ у вибори в США. У ній представлений аналіз багатомісячних кібератак російської розвідки на елементи американської виборчої інфраструктури.

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
У США горила Саллі, яку вважали самцем, народила малюка
Коли ЗСУ розгорнуться, на фронті будуть зміни – Блінкен
Розвідка США не сумнівається у словах Путіна, що ядерна зброя вже у Білорусі
Останні новини
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Усі новини...
Реклама: