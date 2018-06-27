Обвиняемая в разглашении доклада АНБ США о вмешательстве РФ в выборы признала свою вину

Бывшая сотрудница компании-подрядчика Агентства национальной безопасности США Риалити Ли Виннер, обвиняемый в разглашении секретного доклада, пошла на сделку со следствием.

Об этом сообщает Fox News.

В соглашении, подписанном Виннер, указывается, что ей грозит 63 месяца тюрьмы и три года условного заключения.

Виннер была арестована в июне 2017 года по подозрению в передаче секретного отчета с информацией о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года СМИ. Ее обвиняют по статье о шпионаже с кражей и публикацией секретных данных из госучереждения.

Согласно судебным документам, Виннер вынесла документ из АНБ, сложив его и положив в колготки.

В прошлом году американское издание The Intercept опубликовало секретный доклад АНБ о вмешательстве РФ в выборы в США. В нем представлен анализ многомесячных кибератак российской разведки на элементы американской избирательной инфраструктуры.