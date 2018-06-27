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Ар’єв: Росії не вдалося повернутись у ПАРЄ, але небезпека залишається

Середа, 27 червня 2018, 06:51

Засідання спеціального комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, на якому розглянули питання можливого повернення російської делегації, завершилось безрезультатно.

Про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв у своєму Facebook.

За його словами, небезпека повернення країни-агресора до складу ПАРЄ досі є.

"Як я і казав раніше, адхок-комітет ПАРЄ, від якого РФ сподівалася швидкого повернення в Асамблею, закінчився нічим. Росію не повернули! Проте, небезпека залишається - всі пропозиції, втч ті які вимагає РФ надіслали в бюро ПАРЄ, яке буде вирішувати, що з тим всім робити", - написав Ар’єв.

"Далі може бути довга процедура підготовки доповідей. Все вирішиться голосуванням в залі ПАРЄ не раніше ніж за півроку. Ще поборемося!", - додав він.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає, що Росія має повернутися до роботи в ПАРЄ до саміту організації, який запланований у наступному році.

Нагадаємо, росіяни хочуть повернутися до ПАРЄ через зміни до регламенту.

Бюро ПАРЄ створило спеціальну групу, яка вирішує питанням представлення Росії в обох статутних органах Ради Європи, тобто поверненням представників РФ до складу Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПАРЄРосіяАр’єв
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