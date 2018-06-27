Ар’єв: Росії не вдалося повернутись у ПАРЄ, але небезпека залишається

685 переглядів
Середа, 27 червня 2018, 06:51

Засідання спеціального комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, на якому розглянули питання можливого повернення російської делегації, завершилось безрезультатно.

Про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв у своєму Facebook.

За його словами, небезпека повернення країни-агресора до складу ПАРЄ досі є.

"Як я і казав раніше, адхок-комітет ПАРЄ, від якого РФ сподівалася швидкого повернення в Асамблею, закінчився нічим. Росію не повернули! Проте, небезпека залишається - всі пропозиції, втч ті які вимагає РФ надіслали в бюро ПАРЄ, яке буде вирішувати, що з тим всім робити", - написав Ар’єв.

"Далі може бути довга процедура підготовки доповідей. Все вирішиться голосуванням в залі ПАРЄ не раніше ніж за півроку. Ще поборемося!", - додав він.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає, що Росія має повернутися до роботи в ПАРЄ до саміту організації, який запланований у наступному році.

Нагадаємо, росіяни хочуть повернутися до ПАРЄ через зміни до регламенту.

Бюро ПАРЄ створило спеціальну групу, яка вирішує питанням представлення Росії в обох статутних органах Ради Європи, тобто поверненням представників РФ до складу Парламентської асамблеї Ради Європи.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ПАРЄ Росія Ар’єв
powered by lun.ua
По темі
У ПАРЄ будуть дебати про в’язнів Кремля, а Ягланд попросить Путіна про Сенцова 25 червня 2018, 10:17
Ягланда просять не забути про українських політв’язнів на зустрічі з Путіним 20 червня 2018, 00:57
Скандальний екс-президент ПАРЄ Аграмунт вийшов з Асамблеї 22 травня 2018, 16:28
Усі новини
Головні новини
Доба в ООС: 30 обстрілів, внаслідок боїв є втрати з обох сторін
Поліція: Росія готує масштабну кібератаку проти України
Суд Харкова взяв під варту підозрюваного у вбивстві подружжя через борг
Гнап розповів про переговори щодо створення нової політсили
Усі новини
соцмережі

Вихідні в Instagram: BeLive, Кураж Базар, Бомжпаті

київ

У Bursa на Подолі відкрили бар на даху