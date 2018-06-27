Арьев: России не удалось вернуться в ПАСЕ, но опасность остается

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Среда, 27 июня 2018, 06:51

Заседание специального комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, на котором рассмотрели вопрос возможного возвращения российской делегации, завершилось безрезультатно.

Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в своем Facebook.

По его словам, опасность возвращения страны-агрессора в состав ПАСЕ до сих пор есть.

"Как я и говорил ранее, адхок-комитет ПАСЕ, от которого РФ ожидала скорейшего возвращения в Ассамблею, закончился ничем. Россию не вернули! Однако, опасность остается - все предложения, втч те которые требует РФ направили в бюро ПАСЕ, которое будет решать, что с этим всем делать", - написал Арьев.

"Дальше может быть длинная процедура подготовки докладов. Все решится голосованием в зале ПАСЕ не раньше чем через полгода. Еще поборемся!", - добавил он.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает, что Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ до саммита организации, который запланирован в следующем году.

Напомним, россияне хотят вернуться в ПАСЕ через изменения в регламенте.

Бюро ПАСЕ создало специальную группу, которая занимается вопросом представления России в обоих уставных органах Совета Европы, то есть возвращением представителей РФ в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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Темы: ПАСЕ Росcия Арьев
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